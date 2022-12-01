Потерю интереса к Мюнхенской конференции МИД РФ пояснил потерей объективности данного форума

1 декабря 2022 | Время чтения 3 мин

Российские чиновники не расстроились, что не приглашены на Мюнхенскую конференцию по безопасности — 2023. Россия и так туда уже не ездила по своей инициативе, и форум 18–20 февраля 2022 года прошёл без делегации из Москвы.

ИА REGNUM, , 12:51 — REGNUM Вскоре после известия о том, что Россию не будут приглашать к участию в работе Мюнхенской конференции, МИД РФ заявил об утрате интереса к данному форуму — он перестал быть объективным. Со ссылкой на источники в Министерстве иностранных дел России РИА Новости 1 декабря обнародовало оценку заявления председателя конференции Кристофа Хойсгена о намерении «обсудить будущее России» с лидерами российской оппозиции и «изгнанниками».

Министерство иностранных дел РФ Иван Шилов © ИА REGNUM

Такую постановку вопроса в российском МИД расценили как неприкрытое нарушение принципов Устава ООН и хельсинкского Заключительного акта СБСЕ 1975 года о невмешательстве во внутренние дела. В профильном министерстве считают, что «отказ от диалога, нежелание или боязнь услышать точку зрения Москвы и обсудить возможные варианты выхода из тяжелейшего кризиса на европейском континенте со времен Второй мировой войны — несвойственные качества для дипломата, которым когда-то являлся господин Хойсген».

Интерес Москвы к Мюнхенской конференции пропал потому, что она превратилась в сугубо трансатлантический форум, утратила инклюзивность, объективность и равноудаленность к выступающим с ее трибуны докладчикам, заявили в МИД РФ.

В феврале 2022 года именно на Мюнхенской конференции по безопасности (её называют ещё клубом натовских союзников) прозвучали безответственные высказывания Зеленского о претензиях Киева на обладание ядерным оружием, что создавало бы реальные риски для России и международной безопасности. Российская делегация, как известно, конференцию проигнорировала.

Выступление Владимира Зеленского на 58-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности Официальное интернет-представительство президента Украины

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Напомним, 10 февраля 2007 года президент России Владимир Путин выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. Его речь получила огромный резонанс. Прошедшие годы показали, что тезисы главы российского государства не потеряли актуальности.

По мнению обозревателя американского журнала National Interest Марка Эпископоса, выступление президента Владимира Путина на церемонии подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий знаменует собой логическую кульминацию зарождающихся антизападных тенденций, изложенных в речи на Мюнхенской конференции по безопасности еще в 2007 году.

Выступление Владимира Путина на 43-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности Официальное интернет-представительство президента России

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«Посыл Путина однозначен: Россия сражается за свержение того, что она считает замкнутым и деспотичным миропорядком, возглавляемым Западом», — заключил Эпископос.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе конференции, проведенной в Мюнхене 28–29 сентября 1938 года, руководители Великобритании, Франции и Италии согласились на аннексию Германией промышленно развитого региона Чехословакии, на 90% населённого немцами. Эта позорная страница в истории Европы широко известна как Мюнхенский сговор.

В результате «сделки» Чехословакия утрачивала 38% своей территории. Особый цинизм ситуации заключался в том, что представители этой страны даже не были приглашены на конференцию. Мюнхенский сговор стал апофеозом политики «умиротворения» агрессора, проводимой западными державами. В надежде избежать конфликта с Третьим рейхом они пытались удовлетворить его растущие территориальные притязания за счёт стран Восточной и Центральной Европы.

Вследствие подписанного 30 сентября 1938 года в Мюнхене соглашения германские войска пересекли 1 октября границу Чехословакии и к 10 октября заняли всю территорию Судетской области. В тот же день Чехословакия приняла ультиматум Польши об уступке ей Тешинской области, которая 2 октября была занята польскими войсками. Расчет же европейских политиков на то, что Гитлер продолжит движение на восток и в ближайшее время вступит в конфронтацию с СССР, не оправдался. Первый удар Германия нанесла по тем, кто сыграл значимую роль в Мюнхенском сговоре.

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