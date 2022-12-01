Санкт-Петербург, , 12:06 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 1 декабря заявил о досрочном достижении триллионных показателей годового бюджета Санкт-Петербурга. Эта цель была объявлена Бегловым в 2019 году в ходе кампании по выборам губернатора, в которой он победил.

Александр Беглов Gov.spb.ru

«Подписал первый в истории Петербурга триллионный бюджет. Мало кто верил в наши планы, но мы смогли — на два года раньше запланированного срока», — отметил глава региона. По словам Беглова, «это не предел возможного даже в нынешней непростой ситуации».

Закон о бюджете Петербурга на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов опубликован на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга. Согласно документу, в 2023 году доходы бюджета составят 1 трлн 49 млрд рублей, расходы — 1 трлн 195 млрд рублей, дефицит бюджета — 146 млрд рублей.

Наиболее значимые расходы запланированы на развитие транспортной системы — 274 млрд рублей (22,9% расходов), образования — 240,1 млрд рублей (20,1% расходов), здравоохранения — 160,1 млрд рублей (13,4% расходов), социальную поддержку граждан — 119,8 млрд рублей (10% расходов) и обеспечение доступным жильём и жилищно-коммунальными услугами жителей города — 78,0 млрд рублей (6,5% расходов). Адресная инвестиционная программа будет профинансирована на 200,8 млрд рублей, еще 25,7 млрд рублей будет направлено на приобретение подвижного состава и реконструкцию контактной сети.

Для сдерживания роста тарифов для населения (субсидирование общественного транспорта и жилищно-коммунальных услуг) выделено 121,8 млрд рублей. На меры социальной поддержки предусмотрено 72,5 млрд рублей, на лекарственное обеспечение — 19,5 млрд рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Расходы бюджета Петербурга в 2023 году увеличили на 25 млрд рублей