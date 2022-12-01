Росгвардия обнаружила свидетельствующие о моральном разложении киевских боевиков документы

Москва, , 11:52 — REGNUM Документы, которые говорят о моральном разложении в рядах вооружённых формирований преступного режима Киева, обнаружили в Херсонской области сотрудники Росгвардии. Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба ведомства.

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Отмечается, что росгвардейцы захватили в регионе архив документов ВСУ с детальным анализ морально-психологического состояния киевских боевиков и в одной выписок из решения руководства ВСУ описывается ситуация в одной из войсковых частей украинских воздушных сил.

«Морально-психологическое состояние личного состава подразделения неудовлетворительное. Военнослужащие пребывают в угнетённом состоянии, имею место случаи возникновения конфликтных ситуаций», — приводит пресс-служба текст документа.

Также уточняется, что одним из влияющих на морально-психологическое состояние боевиков ВСУ факторов является неудовлетворительный подбор личного состава, при котором не налажена система межличностных отношений между офицерами и сержантами роты, а её командир не умеет вести работу с личным составом подразделения.

При этом отмечается, что также обнаруженные документы говорят о кадровых проблемах и низком профессиональном уровне киевских боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пленный киевский боевик Александр Лазаренко рассказал, что командование ВСУ запугивает своих солдат, уверяя, что русские будут их пытать, если возьмут в плен.