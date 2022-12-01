Москва, 1 декабря, 2022, 11:52 — ИА Регнум. НАТО на сегодняшний день открыто руководствуется принципами, которые были главными в политике альянса в годы холодной войны, сообщил 1 декабря журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Сергей Лавров

Напомнив, что при создании НАТО руководство альянса объявило о своих задачах, что нужно"Держать русских вне Европы, американцев в Европе, а немцев — под контролем», глава МИД РФ заявил, что и сейчас для западного блока актуально то же самое.

Лавров подчеркнул, что происходящее сейчас — это и есть возврат альянса «к тем концептуальным приоритетам, которые были выработаны 70 лет назад».

Русских пытаются снова «держать вне Европы». К тому же сейчас Европа находится в рабстве США, так что Вашингтон держит под контролем» не только немцев, но и весь Европейский союз».

Напомним, НАТО (Организация Североатланти́ческого договора) официально была создана 4 апреля 1949 г. в США — через три года после начала холодной войны.