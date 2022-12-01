Правительство РФ направит на модернизацию центров занятости более 3,3 млрд рублей

Москва, , 11:43 — REGNUM С 2023 по 2027 год в России состоится второй этап модернизации центров занятости населения, в рамках которого субъекты страны получат субсидии на соответствующие цели. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявили в пресс-службе правительства РФ.

Центр занятости в Ярославле

«Все регионы должны будут провести переоснащение и ремонт центров занятости. У госучреждений появится единый узнаваемый стиль, а среднее время трудоустройства безработных граждан сократится в 1,5 раза», — говорится в заявлении пресс-службы.

Отмечается, что в 2023 году власти направят 17 субъектам РФ более 3,3 млрд рублей для проведения требуемых мероприятий. Соответствующую помощь получат Тува, Чувашия, Удмуртия, Пермский край, а также Тульская, Нижегородская, Липецкая, Калужская, Тамбовская и Костромская области.

При этом дальнейшей работой по определению новых кандидатов на вхождение в программу займутся представители Министерства труда РФ.