Цена газа в Европе впервые с октября перешагнула отметку в $1 700 за 1 тыс. куб. м

Лондон, , 11:40 — REGNUM Цена газа в Европе в ходе торгов 1 декабря продолжает расти. Она уже превысила $1 700 за тысячу кубометром. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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До такой отметки цена поднялась впервые с 13 октября. С начала торгов рост уже составил 9%.

Торги открылись у отметки 1610,8 доллара (+2,8%). Стоимость фьючерсов по состоянию на 11:00 мск составила1709,8 доллара (+9,1%).

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Как сообщало ИА REGNUM, цена газа в Европе по итогам торгов 30 ноября поднялась выше $1550 за 1 тыс. куб. м.