Цена на газ в Европе превысила $1 700 за тысячу кубометров
Цена газа в Европе впервые с октября перешагнула отметку в $1 700 за 1 тыс. куб. м
Лондон,
1 декабря 2022, 11:40 — REGNUM Цена газа в Европе в ходе торгов 1 декабря продолжает расти. Она уже превысила $1 700 за тысячу кубометром. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Природный газ
Ratfink1973
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До такой отметки цена поднялась впервые с 13 октября. С начала торгов рост уже составил 9%.
Торги открылись у отметки 1610,8 доллара (+2,8%). Стоимость фьючерсов по состоянию на 11:00 мск составила1709,8 доллара (+9,1%).
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Как сообщало ИА REGNUM, цена газа в Европе по итогам торгов 30 ноября поднялась выше $1550 за 1 тыс. куб. м.
История вопроса
Природный газ залегает в земле на глубине от тысячи метров до нескольких километров. Для добычи доступен газ, залегающий на глубинах до 6000 метров. Основным способом добычи газа является бурение скважин.
В недрах газ находится в мелких порах, соединённых трещинами, и устремляется в пробуренную скважину под давлением которое там в несколько раз превышает атмосферное. В тех случаях, когда газ содержится в герметичных порах горной породы, применяется метод гидроразрыва пласта. При этом чтобы разрушить перегородки между порами в скважину закачивают воду или воздух под большим давлением.
Добытый газ с помощью специального оборудования очищают от песка, воды и прочих нежелательных примесей, после чего в него добавляют этил меркаптан, который обладает характерным запахом, позволяющим обнаруживать утечку газа.
Основным способом транспортировки газа являются магистральные трубопроводы. Газопроводы могут быть наземными, подземными и подводными. Через некоторые промежутки на газопроводах строятся компрессорные станции для поддержания в газопроводе давления не менее 75 атмосфер.
Также газ может транспортироваться в сжиженном виде. Для этого его охлаждают ниже 20 градусов и/или сжимают до давления выше 100 килопаскалей. После этого газ можно перевозить на специальных танкерах-газовозах. Небольшие партии сжиженного природного газа (СПГ) иногда перевозят в специальных цистернах автомобильным или железнодорожным транспортом. Для использования СПГ необходимо регазифицировать – обратить в газообразное состояние.