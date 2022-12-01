Резолюцию парламента Франции по санкциям против Баку, оценили в Ереване

Ереван, , 11:40 — REGNUM Важным шагом Франции назвал спикер парламента Армении Ален Симонян резолюцию, призывающую изучить возможность санкций против Азербайджана. Об этом армянский политик написал 1 декабря в Twitter.

Ален Симонян © Sputnik

Ален Симонян «Приветствуем позицию Франции против политики и агрессивного поведения Азербайджана и благодарим Национальное собрание за единогласное принятие резолюции».

Напомним, накануне, 30 ноября, единогласно Национальным собранием Франции была принята резолюция, в которой сказано о необходимости активизировать помощь Армении, о поиске долгосрочного мирного решения в Нагорном Карабахе.

Также депутаты призывают своё правительство «рассмотреть возможность введения экономических санкций против физлиц, если атаки и оккупация суверенной территории Армении продолжатся».