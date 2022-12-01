В Армении поблагодарили Францию за резолюцию против политики Баку
Резолюцию парламента Франции по санкциям против Баку, оценили в Ереване
Ереван,
1 декабря 2022, 11:40 — REGNUM Важным шагом Франции назвал спикер парламента Армении Ален Симонян резолюцию, призывающую изучить возможность санкций против Азербайджана. Об этом армянский политик написал 1 декабря в Twitter.
«Приветствуем позицию Франции против политики и агрессивного поведения Азербайджана и благодарим Национальное собрание за единогласное принятие резолюции».
Ален Симонян
Напомним, накануне, 30 ноября, единогласно Национальным собранием Франции была принята резолюция, в которой сказано о необходимости активизировать помощь Армении, о поиске долгосрочного мирного решения в Нагорном Карабахе.
Также депутаты призывают своё правительство «рассмотреть возможность введения экономических санкций против физлиц, если атаки и оккупация суверенной территории Армении продолжатся».
История вопроса
Между Арменией и Азербайджаном существует проблема территориального разграничения, так как места компактного проживания двух этносов не совпадают с формальными государственными границами. Дипломатические отношения между двумя странами отсутствуют.
С момента распада Российской Империи между Республикой Армения и Азербайджанской Демократической Республикой началась война. Она была прекращена с образованием СССР в 1922 году, когда были созданы Армянская ССР и Азербайджанская ССР в составе Закавказской СФСР. В советский период конфликт был погашен путём создания автономий и частичного переселения населения спорных районов.
С подъёмом национализма во время «перестройки» в 1987 году конфликт начал разгораться вновь, и после развала СССР в 1991 году перешёл в открытую войну. Война между Арменией и Азербайджаном за находящуюся в глубине территории Азербайджана населённую армянами Нагорно-Карабахскую область продолжалась до 1994 года.
Нагорно-Карабахская область и районы, отделяющие её от территории собственно Армении, остались под контролем армян. Формально непризнанная Нагорно-Карабахская Республика (НКР) в состав Армении не входит. Время от времени на линии разграничения происходят военные столкновения.
Гражданам Армении въезд в Азербайджан запрещён, как и гражданам любых стран, в чьих паспортах имеются отметки о пребывании в НКР.