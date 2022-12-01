Москва, 1 декабря, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Данные биржи ICE, которые показали, что в ноябре 2022 года газ в Европе подорожал на 18% по отношению к октябрю, в очередной раз свидетельствуют о том, насколько безуспешными выглядят попытки властей ЕС справиться с энергетическим кризисом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 декабря заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Цена на газ

«Европейские власти много раз публично заявляли о своем стремлении ввести ограничения по стоимости энергоносителей на рынках ЕС в безуспешных попытках справиться с последствиями энергетического кризиса, вызванного неожиданными для Европы экономическими результатами санкционной политики Брюсселя, — сказал он. — Однако реальные последствия действий властей часто радикально расходятся с громкими политическими заявлениями политиков. Министры энергетики стран Европейского союза опять не смогли прийти к соглашению по ограничению цен на природный газ в Европе на встрече в Брюсселе на прошлой неделе. В результате интенсивных переговоров и обсуждений было объявлено, что новая встреча министров энергетики стран ЕС состоится 13 декабря, чтобы окончательно утвердить пакет энергетических мер, который, как ожидается, будет также включать пересмотренное предложение по потолку цен на газ».

При этом, как отметил Ильинский, несмотря на постоянно декларируемую властями Брюсселя европейскую солидарность, только половина стран ЕС поддерживает введение потолка оптовых цен на газ, а несколько «непокорных» стран прямо пригрозили наложить вето на весь энергетический пакет, если не будет точно учтен предложенный ими пересмотренный план ограничения газовых цен.

«Таким образом, широко объявленный Брюсселем план введения потолка цен на газ опять с треском провалился, — констатировал профессор. — По планам европейских бюрократов, потолок цен должен быть активирован, когда стоимость фьючерсных контрактов Dutch Title Transfer Facility (TTF) на Интерконтинентальной бирже ICE поднимется выше 275 евро/МВт-ч или примерно на 17 долларов больше, чем справочная цена СПГ для поставок на континент в течение 10 последовательных торговых дней в течение двух недель. Этот предлагаемый потолок цен фактически является фиктивной пустышкой, ведь даже в условиях резкого роста цен на газ в течение 2022 года эти условия так и не были выполнены. Другими словами, складывающуюся ситуацию можно описать как много политического шума из экономического ничего!»

Как предположил экономист, условия потолка газовых цен выглядят так, словно Брюссель разработал их для того, чтобы ограничение цен никогда не соблюдалось.

«Если текущий план Брюсселя по ограничению цены ключевого европейского эталона газа будет реализован, европейские производители и трейдеры, которые полагаются на голландский фьючерсный рынок TTF, столкнутся с неизбежным 80-процентным ростом своих издержек в виде маржинальных платежей, что составит более 33 миллиардов долларов», — подытожил Ильинский.

Напомним, что, по данным лондонской биржи ICE, цена газа в Европе в ноябре 2022 года выросла до 1560 долларов за 1 тыс. кубометров.