Геническ, Херсонская область, 1 декабря, 2022, 11:30 — ИА Регнум. В настоящее время на левом берегу Днепра в Херсонской области быстрыми темпами ведётся возведение оборонительных сооружений. Об этом 1 декабря рассказал врио губернатора региона Владимир Сальдо в видеосообщении, размещённом в его телеграм-канале.

khogov.ru Владимир Сальдо

«Все эти работы проводятся по научному обоснованию военной науки. Они [фортификационные сооружения] строятся достаточно быстро», — сказал он.

Также Сальдо уточнил, что на эти работы было выделено значительное количество финансовых средств, и в них задействовано достаточно большое число компаний по строительству.

При этом он добавил, что строительство этих оборонительных сооружений ведётся под руководством специалистов в области фортификации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие 24 часа киевские боевики в ходе военных действий на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) потеряли убитыми свыше 60 человек личного состава.