В Минцифры предлагают градацию наказания за утечки персональных данных и компенсацию гражданам

Москва, , 11:30 — REGNUM Законопроект об оборотных штрафах за утечки персональных данных граждан разрабатывает Минцифры, предполагается дифференцированная ответственность, прорабатывается вопрос компенсаций гражданам. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 декабря, об этом сообщила представитель Минцифры Айсалу Бадягина.

Персональные данные geralt

«Нами прорабатывается такая конструкция: ответственность за утечку персональных данных будет рассматриваться в том числе с учетом градации по количественному признаку. Законопроектом предусмотрен ряд смягчающих и отягчающих обстоятельств», — сообщила Бадягина в ходе круглого стола в Совфеде.

К смягчающим обстоятельствам предлагается отнести случаи, когда оператор уведомил Роскомнадзор, шел навстречу в расследовании административного правонарушения и так далее.

«К отягчающим обстоятельствам мы относим специальную категорию персональных данных и биометрию — они являются более чувствительными данными, если оператор не уведомил Роскомнадзор о произошедшей утечке и не предпринимает никаких действий для того, чтобы эту утечку скажем так минимизировать», — отметила она.

В рамках инициативы прорабатывается вопрос о введении добровольной аккредитации.

«То есть операторы будут вправе привлекать аккредитованные организации для того, чтобы оценивать все ли требования закона о персональных данных соблюдаются ими и насколько необходимо им усовершенствовать свою деятельность, чтобы не допускать данной утечки», — добавила Бадягина.

Кроме того, по ее словам, продолжается обсуждение вопроса «по добровольной компенсации гражданам».

Предполагается, что законопроект будет готов к рассмотрению Госдумой и Совфедом в 2023 году.

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