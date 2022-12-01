Донецк, 1 декабря, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Более 3 тыс. студентов из Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), участвовавших в СВО, на данный момент демобилизованы. Об этом 1 декабря сообщил заместитель министра науки и высшего образования РФ Григорий Гуров.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация

«Сейчас большая задача, связанная с ребятами, которые были демобилизованы. У нас более 3 тысяч человек, мы встречались, обсуждали и с ректорами на прошлой неделе те меры, которые должны принять сейчас, все мероприятия студенческие», — сказал Гуров на Конгрессе молодых ученых.

Частичная мобилизация в России была завершена 28 ноября 2022 года. По итогам мероприятий 300 тыс. человек были призваны на военную службу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что главы ДНР и ЛНР подписали указ об увольнении с военной службы призванных в рамках мобилизации студентов вузов.