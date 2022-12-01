Макрон считает, что закон США о климате приведёт «к расколу Запада»

Вашингтон, , 11:27 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что закон США об инфляции и климате (IRA), предоставляющий субсидии для американских компаний, негативно отразится на отношениях между странами Запада, сообщает Financial Times.

Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава французского государства пояснил, что решения, которые принимают в США, становятся «мерами, которые расколют Запад». Макрон назвал закон об инфляции и климате «сверхагрессивным» по отношению к французскому бизнесу, поскольку эта мера придет к сокращению большого числа рабочих мест.

«Вы решите свою проблему, но усугубите мою», — заявил Эммануэль Макрон, добавив, что из США с ним никто не советовался во время обсуждения закона об инфляции и климате.

Напомним, закон США об инфляции и климате (IRA), вступивший в силу в августе, вводит преференции для компаний, работающих в сфере возобновляемых источников энергии.