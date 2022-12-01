Баку, 1 декабря, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Резолюция с призывами ввести санкции против Баку, которая была принята Национальной ассамблеей Франции, никоим образом не способствует установлению мира и стабильности в регионе, а, напротив, имеет своей целью навредить процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Об этом говорится в опубликованном 1 декабря на сайте министерства иностранных дел Азербайджана заявлении.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

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«Принятая 30 ноября 2022 года в нижней палате французского парламента (Национальной ассамблее) резолюция, полная лжи и клеветы против Азербайджана, является очередной провокацией Франции против Азербайджана, также как и резолюция, принятая некоторое время назад в Сенате», ― отметили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД добавили, что Баку решительно отвергает эту «противоречащую нормам и принципам международного права» резолюцию, как и другие провокационные шаги, предпринятые Францией. Дипломаты считают, что это ещё раз «ярко демонстрирует предвзятую политическую позицию Франции, которая, таким образом, не может выступать в роли нейтрального и справедливого посредника».

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября Национальное собрание, нижняя палата французского парламента, единогласно приняло резолюцию с требованием прекратить азербайджанскую агрессию против Армении. За принятие этого решения единогласно проголосовали 256 депутатов.

Резолюция осуждает военную агрессию Азербайджана 13–14 сентября в отношении Армении, чей суверенитет был нарушен, и предъявляет требования о немедленном освобождении оккупированных Азербайджаном территорий.

Напомним, что 15 ноября аналогичную резолюцию приняла верхняя палата французского парламента, Сенат.