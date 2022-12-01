Медпомощь вахтовикам из экстренно севшего Ми-8 под Омском не понадобилась
Помощь врачей не понадобилась вахтовикам из экстренно севшего под Омском вертолёта
Омск,
1 декабря 2022, 11:23 — REGNUM Помощь врачей не понадобилась вахтовикам, которые находились на борту экстренно севшего под Омском вертолёта, сообщили 1 декабря в пресс-службе областного минздрава.
«Ми-8»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Ведомство отмечает, что пострадавших в результате аварийной посадки Ми-8, который приземлился возле деревни Киксы (Тарский район, Омская область), нет.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 декабря Ми-8, на борту которого находился 21 человек, аварийно сел в Омской области. Причина экстренной посадки — отказ одного из двигателей вертолёта.
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История вопроса
Авиапроисшествие — это происшествие с участием летательного аппарата, которое привело к гибели либо серьёзным травмам людей, а также существенному повреждению либо утрате воздушного судна. В приложении 13 к Конвенции о международной гражданской авиации к авиационным происшествиям не относят, если гибель или травму получает безбилетный пассажир, скрывающийся вне зон для пассажиров и экипажа; если телесные повреждения получены в результате естественных причин, нанесены самому себе либо другими лицами.
По статистике половина всех авиапроисшествий происходит по вине экипажа. Еще 22% относятся к отказам техники, к погодным условиям — 12%, к терроризму — 9%. Ещё 7% происшествий происходит по причине ошибок наземного персонала — авиадиспетчеров и авиатехников. Наиболее опасными моментами полета остаются посадка и взлёт самолета.