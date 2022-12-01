Помощь врачей не понадобилась вахтовикам из экстренно севшего под Омском вертолёта

Омск, , 11:23 — REGNUM Помощь врачей не понадобилась вахтовикам, которые находились на борту экстренно севшего под Омском вертолёта, сообщили 1 декабря в пресс-службе областного минздрава.

«Ми-8» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Ведомство отмечает, что пострадавших в результате аварийной посадки Ми-8, который приземлился возле деревни Киксы (Тарский район, Омская область), нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 декабря Ми-8, на борту которого находился 21 человек, аварийно сел в Омской области. Причина экстренной посадки — отказ одного из двигателей вертолёта.

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