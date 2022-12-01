Омск, 1 декабря, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Помощь врачей не понадобилась вахтовикам, которые находились на борту экстренно севшего под Омском вертолёта, сообщили 1 декабря в пресс-службе областного минздрава.

Алексей Колчин ИА REGNUM «Ми-8»

Ведомство отмечает, что пострадавших в результате аварийной посадки Ми-8, который приземлился возле деревни Киксы (Тарский район, Омская область), нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 декабря Ми-8, на борту которого находился 21 человек, аварийно сел в Омской области. Причина экстренной посадки — отказ одного из двигателей вертолёта.