Москва, 1 декабря, 2022, 11:28 — ИА Регнум. В первой половине 2023 года месячная инфляция в РФ будет такой же, как в декабре 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 декабря заявил профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» ФФБ РАНХиГС Юрий Юденков. Так он прокомментировал прогнозы SberCIB, согласно которым инфляция в России может разогнаться из-за необходимости финансировать дефицит бюджета. Более того, как следствие, это может обернуться увеличением ключевой ставки Банка России.

Иван Шилов ИА REGNUM Инфляция

«Мы не можем оценить масштабы военно-промышленного комплекса и уровня его заказов, — сказал Юденков. — Если вся промышленность будет загружена заказами, то и провала не будет особенного. Всё будет развиваться. Военная экономика способна вытянуть любую современную экономику в плюсы. Все будут заняты. Тот же металл, который не пошел за рубеж, пойдет на внутренний рынок. Пойдут военные заказы — будет развиваться экономика. Но вопрос в том, что будет потом. Вы же строите не мосты, а выпускаете танки и самолеты. Это же государственная закупка. За счет государственных денег, за счет бюджета. То есть в начале будет все хорошо, а потом может быть откат, поскольку нужно будет заниматься гражданской [экономикой]. Сможем мы от мирной экономики перейти к мобилизационной, а от мобилизационной обратно к мирной — все будет великолепно».

Как полагает Юденков, в начале 2023 года инфляция будет такой же, как в декабре 2022 года. Также он уточнил, что вероятность роста ключевой ставки ЦБ РФ из-за повышения инфляции есть, но этого «очень бы не хотелось».

«У нас ключевая ставка всё равно выше, чем в Европе или Америке. Хотя у них инфляция намного выше, чем у нас», — подчеркнул профессор.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в 2023 году сильнее всего в России может ускориться непродуктовая инфляция.