ВСУ потеряли за сутки убитыми в ДНР свыше 60 боевиков
Союзные войска за сутки уничтожили в ДНР до 40 боевиков ВСУ
Донецк,
1 декабря 2022, 11:20 — REGNUM За прошедшие 24 часа киевские боевики в ходе военных действий на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) потеряли убитыми свыше 60 человек личного состава. Об этом 1 декабря сообщает Народная милиция (НМ) ДНР в своём телеграм-канале.
ДНР
Иван Шилов © ИА REGNUM
Уточняется, что военнослужащие ДНР вместе с военными Вооруженных Сил РФ за сутки уничтожили: две гаубицы, два танка, семь единиц бронированной и автомобильной техники, а также шесть беспилотников киевских боевиков.
«Потери в живой силе противника составили более 60 человек», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что под любым предлогом пытается втянуть Киев войска стран — членов НАТО в конфликт на территории Украины.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий Украины, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.