Донецк, 1 декабря, 2022, 11:20 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа киевские боевики в ходе военных действий на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) потеряли убитыми свыше 60 человек личного состава. Об этом 1 декабря сообщает Народная милиция (НМ) ДНР в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Уточняется, что военнослужащие ДНР вместе с военными Вооруженных Сил РФ за сутки уничтожили: две гаубицы, два танка, семь единиц бронированной и автомобильной техники, а также шесть беспилотников киевских боевиков.

«Потери в живой силе противника составили более 60 человек», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что под любым предлогом пытается втянуть Киев войска стран — членов НАТО в конфликт на территории Украины.