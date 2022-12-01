Посол России считает критику ЧМ-2022 в Катаре политически ангажированной кампанией

Доха, , 11:10 — REGNUM Усилившаяся в последние месяцы критика в отношении чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, которая звучит со стороны западных стран, является политически ангажированной кампанией. Такое мнение высказал посол России в Катаре Дмитрий Догадкин.

Стадион в Катаре Guancha.cn

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Он напомнил, что упрёков в адрес Катара было много за «все 12 лет, с того дня, когда было объявлено», что Катар будет проводить этот мундиаль. Однако в последнее время критика значительно усилилась. Повод для это стали якобы нарушения прав человека, мигрантов, нелегальных рабочих, притеснение представителей ЛГБТ-сообщества.

«Всё это резко вспомнили. Думаю, что это все политически ангажированная кампания», ― подчеркнул в беседе с РИА Новости Догадкин.

Дипломат подчеркнул необходимость уважать законы страны, в которой находишься, однако, по его словам, Запад постоянно пытается навязать свои ценности, теперь и Катару.

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«В то же время местные власти признают, что конструктивная критика полезна, однако Катар столкнулся просто с огульной критикой. Это какое-то непонятное желание всё испортить», ― отметил посол.

Как сообщало ИА REGNUM, никогда ещё чемпионат мира по футболу не вызывал такой критики в отношении окружающей среды или прав человека, как этот чемпионат мира-2022. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «политизировать спорт» — это «очень плохая идея», несмотря на то, что существует множество критических замечаний по поводу проведения ЧМ в Катаре.

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