Си Цзиньпин оценил роль ЕС в решении украинского кризиса

Пекин, , 11:10 — REGNUM Усиление роли Брюсселя в попытке решить проблему Украины Пекин поддерживает, считая эту тенденцию перспективной, заявил 1 декабря председатель КНР Си Цзиньпин в Доме народных собраний в китайской столице, передаёт Центральное телевидение Китая.

Си Цзиньпин en.kremlin.ru

Это заявление лидер Китая сделал на встрече с председателем Евросовета Шарлем Мишелем, отметив, что Пекин «поддерживает усилении роли ЕС в посредничестве и урегулировании» кризиса, связанного с Украиной.

По словам Си Цзиньпина, китайская сторона надеется, что в результате будет создана устойчивая архитектура европейской безопасности, которая при этом должна быть эффективной и сбалансированной.

Си Цзиньпин «Китай всегда стоял на стороне мира и продолжит по-своему продолжать играть конструктивную роль».

Добавим, что официальный Пекин выступает за «территориальную целостность Украины». При этом Китай критикует политику «односторонних санкций» Запада и вмешательство во внутренние дела стран.

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