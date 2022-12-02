На Сахалине по нацпроекту капитально отремонтировали важную трассу
Южно-Сахалинск, 2 декабря, 2022, 09:26 — ИА Регнум. В Южно-Сахалинске по национальному проекту «Безопасные качественные автодороги» завершился капитальный ремонт участка северо-западного объезда. Ежедневно по этой трассе проезжает более 10 тыс. автомобилей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве островного региона.
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Работы на автодороге велись с июня 2021 года. Выполнен комплексный ремонт — отремонтировали саму дорогу, обустроили тротуары, освещение, остановочные комплексы, а также систему водоотведения.
«Это важный участок дорожной сети Южно-Сахалинска, который связывает несколько планировочных районов. Была поставлена задача привести дорогу в нормативное состояние, обеспечить безопасность и комфорт для водителей. Эта задача выполнена качественно и в срок», — прокомментировал первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалина Эдуард Ри.
При ремонте дороги использовались современные технологии, которые помогли создать усиленный, износостойкий каркас.
Автодорога связывает районы Южно-Сахалинска, распределяет транспортные потоки и разгружает внутренние городские линии от проезда транзитного, доставляющего грузы с юга на север острова, и грузового транспорта.
«Крайне важно, чтобы участок был безопасным», — отметил начальник Управления мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства Южно-Сахалинска Сергей Федорук.
Отремонтированная дорога в течение пяти лет будет обслуживаться подрядчиком по гарантии.
Ремонт по национальному проекту «Безопасные качественные автодороги» уже смогли оценить автолюбители Сахалина.
«Раньше стояли здесь в пробках, не протолкнуться было, теперь времени на дорогу уходит гораздо меньше», — прокомментировал автомобилист Алексей Чугунов.
На Сахалине за последние три года реконструировали 30 участков региональных дорог и 34 — муниципальных.
Как сообщало ИА REGNUM, В Республике Алтай, благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», обновили участок дороги Талда — Тюнгур (природный парк «Белуха») общей протяженностью более 15 км.