Москва, 1 декабря, 2022, 11:02 — ИА Регнум. За два года существования цифровой платформы «Мой экспорт», созданной благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт», количество представленных на ней услуг увеличилось в семь раз.

Иван Шилов ИА REGNUM Экспорт

26 ноября 2020 года, когда цифровая экосистема только была запущена, пользователям было доступно 14 услуг, сегодня — 106. А количество зарегистрированных на ней компаний увеличилось почти в 5 раз — с 2,5 тысяч за 2020 год до 12 тысяч в 2022-м.

Платформа «Мой экспорт» упрощает взаимодействие между государством и бизнесом и сопровождает компанию на основных этапах внешнеэкономической деятельности. С её помощью экспортёры могут решать различные вопросы в режиме онлайн.

Например, подать заявку на меры государственной поддержки, оформление разрешительных документов, участие в выставках и бизнес-миссиях. Кроме того, платформа предлагает как государственные и бизнес-услуги, так и платные услуги от проверенных рыночных исполнителей на B2B-маркетплейсе «Профессионалы экспорта». Это база аккредитованных специалистов в области ВЭД, которая работает по принципу сервисов поиска исполнителей Profi.ru и Youdo.

«Мой экспорт» — наш флагманский проект. Цифровые системы, работающие по принципу одного окна, есть во многих странах. Однако мы первые, кто создал цифровую экосистему, удовлетворяющую все потребности экспортёров. И её функционал состоит не только в том, чтобы заменить бумажные процессы на цифровые. Он гораздо шире — это обучение, консультации по таможне и логистике, продвижение на маркетплейсах и многое другое. Кстати, в июле мы запустили услугу и по импорту. За 2 года экспортёры заказали более 57 тысяч услуг, в том числе и от наших аккредитованных партнеров! И это не просто красивая цифра. За ней стоит реальный результат, который отражает развитие бизнеса российских предпринимателей, ведь совокупный объем экспорта зарегистрированных на платформе компаний составил 78 млрд долларов. Это отличный показатель эффективности ее работы и растущей популярности среди экспортеров», — рассказала генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

По её словам, команда «Моего экспорта» постоянно на связи с бизнесом и профильными федеральными органами исполнительной власти. Поэтому функционал экосистемы отвечает запросам бизнеса, а платформа постоянно пополняется востребованными услугами.

Так, например, в октябре у экспортёров появилась возможность подавать заявку на оформление фитосанитарных и ветеринарных сертификатов. А на B2B-маркетплейсе «Профессионалы экспорта» запустили сразу несколько услуг для малого и среднего бизнеса с мерами государственной региональной поддержки, которую оказывают Центра поддержки экспорта (ЦПЭ). Это «Поиск покупателя», «Консультация по логистике», «Анализ внешнеторгового контракта», «Анализ зарубежных рынков», «Консультация по маркировке и этикетке», «Размещение или продвижение на маркетплейсе». На одни услуги можно получить полное финансирование, на другие — частичное.

Самые популярные услуги у экспортёров — компенсация части затрат на транспортировку продукции АПК, подбор маркетплейсов, товарно-страновой профиль со списком потенциальных покупателей, господдержка на участие в выставках и бизнес-миссиях, а также оформление сертификата свободной продажи.

В следующем году на платформе «Мой экспорт» будет доступна подача заявок на продвижение агропродукции через в демонстрационно-дегустационные павильоны АПК. Такие павильоны работают сейчас в Китае, ОАЭ, Вьетнаме и Египте, а до конца года появятся в Турции и Саудовской Аравии. Благодаря переводу услуги в онлайн-формат рассмотрение заявки сократится с 29 до 7 дней. А уже весной следующего года заработает платёжный сервис, к которому будут подключены все банки страны. Организации, оказывающие услуги, смогут выставлять электронные счета своим контрагентам, а пользователи платформы — осуществлять платежи и получать подтверждения об их оплате.

Кстати, развитие платформы происходит не только за счет расширения линейки услуг, но и благодаря усовершенствованию взаимодействия с пользователями. Так, например, была оптимизирована процедура регистрации организаций и индивидуальных предпринимателей через ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации), а 52 услуги, теперь можно получить проще и быстрее — для этого понадобится только ЕСИА, а УКЭП (усиленная квалифицированная электронная подпись) уже предоставлять не нужно. Кроме того, на платформе появился чат поддержки пользователей, где на многие вопросы пользователей отвечает робот.

Цифровая платформа «Мой экспорт», созданная благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» предоставляет онлайн-доступ к государственным и бизнес-сервисам, сопровождающим выход компаний на экспорт. Сервисы платформы обеспечивают решение основных задач на каждом этапе экспортного цикла. Цифровая платформа работает в режиме одного окна. Для использования Платформы в полной мере, в том числе для получения сервисов по запросу фитосанитарного или ветеринарного сертификатов, необходимо иметь УКЭП (усиленную квалифицированную электронную подпись).

Благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» отечественные производители получают государственную поддержку при выходе на международные рынки. В том числе производители и поставщики могут обратиться в, региональные Центры поддержки экспорта и Торговые представительства России за рубежом для поиска иностранных клиентов, анализа зарубежного рынка (спрос на те или иные виды продукции, каким требованиям иностранного законодательства она должна соответствовать).

Среди мер господдержки для экспортеров действует механизм финансирования их участия в международных выставках и деловых миссиях для поиска новых рынков сбыта и зарубежных партнеров, выделение транспортных субсидий. Кроме того, государство помогает компаниям при сертификации и лицензировании их продукции. Для экспортеров работает сервис цифровая платформа «Мой экспорт», которая позволяет им получать услуги в сфере внешнеэкономической деятельности в режиме «Одного окна» онлайн.