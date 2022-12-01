Такома, США, 1 декабря, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Российские граждане, которых в октябре американские власти задержали на Аляске, помещены в следственный изолятор в городе Такома (штат Вашингтон, США), пишет Politico.

Richard Bistrong Камера СИЗО

В Такому, где расположен американский центр иммиграционной и таможенной полиции, их перевели из Анкориджа (Аляска). Упоминается, что этих граждан РФ зовут Максим и Сергей — их фамилии не указаны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале октября на территории США задержали двух жителей Чукотского АО, которые приплыли на лодке к острову Святого Лаврентия. Их отправили в Анкоридж.