Москва, 1 декабря, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Ространснадзору нужно сохранять взаимодействие с бизнесом и продолжать сокращение практики проведения проверок. Об этом в ходе встречи с главой Ространснадзора Виктором Басаргиным заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Важно сохранить практику консультирования. Большинство компаний готово работать, соблюдая требования, но контакт с бизнесом надо соблюдать и продолжить практику сокращения административного давления и проверок», — сказал Мишустин.

В ответ Басаргин пообещал исполнять это поручение, поскольку у ведомства есть «серьёзные наработки»: «Мы провели более 104 тысяч консультаций, и будем эту практику продолжать».