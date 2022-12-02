Москва, 2 декабря, 2022, 08:06 — ИА Регнум. Мест для эко- и агротуризма совсем скоро станет больше. Российское правительство, реализуя цели национального проекта «‎Туризм и индустрия гостеприимства», расширило список разрешённых для строительства на природоохранных территориях туробъектов — это гостиницы, культурные центры и визит-центры. Замминистра экономразвития Дмитрий Вахруков отметил, что это поможет компаниям найти новые площадки и выйти из серой зоны — начать классифицировать гостиницы, платить налоги.

Татьяна Иващенко ИА REGNUM Туризм. Республика Алтай

«Разрешение строительства гостиниц позволит «обелить» существенную часть турбизнеса — спрос на отдых в лесном массиве есть, и во многих регионах уже были построены кемпинги, небольшие отели, туристические коттеджи на этих территориях, однако не всегда законно.

Поручение Правительства позволит существующим гостиницам работать в белую, платить налоги и наполнять доходы бюджета, а также привлечет новых инвесторов на рынок лесного отдыха. Мы в «ОПОРЕ РОССИИ» поддерживаем данное изменение и считаем, что это поможет в том числе развитию агротуризма, экотуризма, экологических троп. Туристическая отрасль для МСП сегодня является одним из перспективных источников занятости, и легальное строительство объектов размещения в лесах поможет бизнесу в развитии, получении кредитов и инфраструктурной поддержки», — подчеркнул глава предпринимательской общественной организации «Опора России» Александр Калинин.

Как и сейчас, предприниматели смогут пользоваться мерами поддержки в сфере туризма: например, льготным кредитованием для МСП или грантами нацпроекта «‎Туризм и индустрия гостеприимства».

Напомним, ранее Правительство РФ утвердило план мероприятий по развитию туризма в России до 2035 года. В план по развитию туризма вошли более 65 мероприятий и целый, среди которых: финансирование развития туристических кластеров в регионах; льготное кредитование инвестпроектов по созданию туристической инфраструктуры; выделение бизнесу грантов на строительство и реконструкцию гостиниц; поддержка сельского и экотуризма; финансирование проектов по созданию модульных гостиниц и кемпингов; субсидирование производства туристического оборудования и увеличение господдержки его лизинга; расширение механизма финансирования предприятий народных художественных промыслов; ремонт культурных учреждений; открытие новых выставок; создание туристической среды в центрах исторических городов; внедрение в музеях мультимедиагидов, знакомящих с экспонатами с помощью технологии дополненной реальности; запуск единой системы бронирования путевок и создание новых сервисов на Национальном туристическом портале.

В августе 2022 года главе российского правительства Михаилу Мишустину представили проект «Алтайское кочевье» и экотропу «Бирюзовая». Для гостей глэмпинга «Алтайское кочевье» уже работают: 24 основных и 12 дополнительных мест размещения и ресторан с открытой кухней на 30 мест. Туристы также могут посетить экотропу «Бирюзовая», длина которой сегодня составляет один километр. В дальнейшем она будет интегрирована в систему кольцевых троп, связанную с комплексом Талдинских пещер. Михаил Мишустин отметил, что если глэмпинг не наносит вреда окружающей среде, это направление может стать одним из самых перспективных для Горного Алтая.

Читайте также: Мишустину представили проекты туристических комплексов на Алтае

Как сообщало ИА REGNUM, национальный проект «‎Туризм и индустрия гостеприимства» призван сделать путешествия по России удобными, безопасными и интересными. Туристы получат сервис, а организаторы мест отдыха и туристических маршрутов — поддержку государства.