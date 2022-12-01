Дебальцево, ДНР, 1 декабря, 2022, 10:53 — ИА Регнум. В ночь на 1 декабря вооружённые формирования киевского террористического режима обстреляли Дебальцево в Донецкой Народной Республике (ДНР), как предполагается, из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом 1 декабря рассказал мэр города Игорь Захаревич.

Gov.ua РСЗО

«Сегодня и ночью обстреляли Дебальцево. По всей вероятности, это были ракеты HIMARS», — приводит его слова ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что с начала эскалации ситуации в Донбассе в Луганской Народной Республике (ЛНР) в результате 1024 обстрелов со стороны киевских боевиков погиб 131 человек, включая семь детей.