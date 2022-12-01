Басаргин заявил о кардинальном сокращении проверок поднадзорных субъектов

Москва, , 10:56 — REGNUM Ространснадзор за первые девять месяцев 2017 года провёл 42 тысячи проверок по поднадзорным субъектам, тогда как за аналогичный период 2022 года это число составляет всего лишь три тысячи. Об этом в ходе встречи с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным заявил руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин.

Виктор Басаргин Kremlin.ru

«За последние пять лет изменилась работа ведомства. Количество проверок за последние годы сократилось в 14 раз. Мы за девять месяцев 2017 года провели 42 тысячи проверок по поднадзорным субъектам, а за девять месяцев 2022 года провели три тысячи. Мы за этот период отменили 5600 пунктов по обязательным требованиям. Профилактические предприятия мы увеличили в разы», — сказал Басаргин.

По его словам, аварийность на сегодняшний день «снизилась более чем на 70%, количество погибших — на 40%», что свидетельствует о том, что бизнес работает адекватно: «Для предприятий повышенного риска мы хотели сохранить часть мероприятий, но на предприятиях пониженного риска — уйти от проверок».

Басаргин подчеркнул, что ведомство перестраивает работу с бизнесом, чтобы выстроить доверительную цепочку: «Мы проводим работу, а глубина аудита зависит от доверия между бизнесом и проверочной организацией».