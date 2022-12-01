Москва, 1 декабря, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Ространснадзор за первые девять месяцев 2017 года провёл 42 тысячи проверок по поднадзорным субъектам, тогда как за аналогичный период 2022 года это число составляет всего лишь три тысячи. Об этом в ходе встречи с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным заявил руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин.

Kremlin.ru Виктор Басаргин

«За последние пять лет изменилась работа ведомства. Количество проверок за последние годы сократилось в 14 раз. Мы за девять месяцев 2017 года провели 42 тысячи проверок по поднадзорным субъектам, а за девять месяцев 2022 года провели три тысячи. Мы за этот период отменили 5600 пунктов по обязательным требованиям. Профилактические предприятия мы увеличили в разы», — сказал Басаргин.

По его словам, аварийность на сегодняшний день «снизилась более чем на 70%, количество погибших — на 40%», что свидетельствует о том, что бизнес работает адекватно: «Для предприятий повышенного риска мы хотели сохранить часть мероприятий, но на предприятиях пониженного риска — уйти от проверок».

Басаргин подчеркнул, что ведомство перестраивает работу с бизнесом, чтобы выстроить доверительную цепочку: «Мы проводим работу, а глубина аудита зависит от доверия между бизнесом и проверочной организацией».