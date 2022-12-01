Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после возгорания машин и гибели ребенка в Волгограде

Волгоград, , 10:48 — REGNUM Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту возгорания четырех автомобилей в Волгограде, в результате инцидента погиб ребенок, сообщает 1 декабря пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ.

Следственный комитет Sledcom.ru

Известно, что при пожаре погиб трехлетний мальчик и пострадал 52-летний мужчина. Причиной возгорания могла стать утечка газа, в автомобиле находился газовый баллон для сварочных работ.

«По данному факту следственными органами следственного управления СК РФ по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности«)», — сообщили в пресс-службе, добавив, что следователи выехали на место происшествия.

По данным следователей, погибший ребенок приходится сыном госпитализированному мужчине.

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