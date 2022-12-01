Москва, 1 декабря, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Опасения аналитиков SberCIB по поводу того, что в 2023 году инфляция в России может разогнаться, не лишены оснований, однако, скорее всего, РФ сумеет избежать резкого скачка цен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 декабря заявил профессор школы финансов факультета экономических наук ВШЭ Александр Абрамов.

Иван Шилов ИА REGNUM Инфляция

«Я отчасти разделяю эти опасения аналитиков Сбера по поводу рисков. В принципе есть опасность, что Россия столкнется с проблемой ограничения поступлений валютной выручки. Соответственно, это затронет бюджет и может повлиять на курс рубля. А курс валют очень важен с точки зрения импорта продукции. Поэтому в целом на 2023 год инфляционные риски в этом смысле усилятся, — сказал Абрамов. — Поэтому я думаю, что в первой половине 2023 года инфляция в РФ может немного ускориться. Но серьезного ускорения я не ожидаю, потому что инфляционное давление будет ограничено спросом населения. Дело в том, что умеренные доходы граждан будут ограничивать их потребления. Поэтому сильного всплеска инфляции не случится. И я думаю, что годовые цифры инфляции на 2023 год — это порядка 7%. Это вполне реалистично».

По мнению профессора, сильнее всего может ускориться непродуктовая инфляция.

«Для продуктов есть защитный эффект в виде низкого обменного курса и довольно активного импорта продукции со стороны новых партнеров России. Поэтому продуктовая инфляция будет сдержанной. Рост тарифов на услуги тоже будет сдержанным. А что касается непродовольственной инфляции, то здесь действительно много проблем, связанных с некоторыми ограничениями в поставках оборудования для автомобильной промышленности и некоторых других. Поэтому здесь ситуация выглядит более рискованной», — пояснил профессор.

Напомним, что, по прогнозам SberCIB, в 2023 году инфляция в РФ может ускориться из-за финансирования дефицита бюджета.