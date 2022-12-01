В трёх областях Украины объявлен режим воздушной тревоги
В трёх захваченных Киевом областях Украины объявили режим воздушной тревоги
Киев,
1 декабря 2022, 10:46 — REGNUM В захваченных киевским режимом Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины объявлен режим воздушной тревоги. Это следует 1 декабря из данных онлайн-карты воздушных тревог так называемого минцифры террористического режима Киева.
Тревога!
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Также воздушная тревога объявлена на захваченной боевиками ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей, и Донецкой Народной Республики (ДНР).
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие 24 часа войска Луганской Народной Республики (ЛНР) уничтожили до 95 киевских боевиков.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий Украины, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.