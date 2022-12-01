Киев, 1 декабря, 2022, 10:46 — ИА Регнум. В захваченных киевским режимом Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины объявлен режим воздушной тревоги. Это следует 1 декабря из данных онлайн-карты воздушных тревог так называемого минцифры террористического режима Киева.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Тревога!

Также воздушная тревога объявлена на захваченной боевиками ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей, и Донецкой Народной Республики (ДНР).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие 24 часа войска Луганской Народной Республики (ЛНР) уничтожили до 95 киевских боевиков.