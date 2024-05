Лондон, 1 декабря, 2022, 10:42 — ИА Регнум. В Великобритании скончалась солистка британо-американской группы Fleetwood Mac Кристин Макви. Её было 79 лет. Об этом сообщает газета The Guardian .

Gadini Свеча

Уточняется, что певица умерла 30 ноября после непродолжительной болезни.

«От имени семьи Макви мы с тяжёлым сердцем сообщаем вам о смерти Кристин. Она мирно скончалась в больнице утром, в среду, 30 ноября 2022 года, после непродолжительной болезни. Она была в окружении своей семьи», ― говорится в заявлении родственников солистки одной из самых известных рок-групп 1970-х и 1980-х годов.

«Мы хотели бы, чтобы все сохранили Кристин в своих сердцах и помнили жизнь невероятного человека и уважаемого музыканта, которого любили все», ― написала семья Макви в соцсети.

Напомним, британо-американская рок-группа, основанная в Лондоне в 1967 году, продала более 100 миллионов пластинок по всему миру, что делает её одной из самых успешных групп за всю историю. Их самые известные песни ― Dreams, Go Your Own Way и Everywhere.