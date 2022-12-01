Петропавловск-Камчатский, 1 декабря, 2022, 13:31 — ИА Регнум. На Камчатке благодаря федеральному проекту «Социальная активность» нацпроекта «Образование» АНО «Ресурсный центр добровольчества» реализует проекты «Медиа пространство «Pro Добро TV 41». Речь идёт о двух проектах, которые стали победителями Всероссийского конкурса социальных практик в сфере добровольчества «Регион добрых дел». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.

PantheraLeo1359531 Видеокарта 60px-Gigabyte GeForce RTX 3090 Eagle OC 24G, 24576 MiB GDDR6X

Читайте также: «Билет в будущее»: как школьникам помогают выбрать профессию мечты

«Музей добровольчества, включает в себя большое помещение — порядка 60 квадратных метров, в котором размещена максимально полная информация обо всех общественных и добровольческих организациях по различным направлениям деятельности. Это здравоохранение, сфера ЧС, патриотика, благотворительные организации и фонды. Также ресурсные центры, которых в сфере добровольчества существует уже два: мы, ресурсный центр добровольчества, и ресурсный центр «серебряных» добровольцев «Молоды душой». Данное пространство объединяет не только информационные стенды, где можно познакомиться с различными проектами и деятельностью организаций, но и с библиотекой с богатым книжным фондом. Можно посмотреть и даже примерить различную форму добровольческих организаций, которые у нас есть на Камчатке. Сейчас мы активно проводим Дни открытых дверей, в рамках которых можно посетить музей и познакомиться поближе с добровольчеством», — рассказала руководитель АНО «Ресурсный центр добровольчества Камчатского края» Анастасия Орлова.

Второй проект посвящен развитию медиасферы региона — молодёжь получила возможность обучаться фото и видео-монтажу.

«Благодаря нацпроекту мы закупили современное оборудование — фото- и видеоаппаратуру, у нас есть отдельный кабинет, где располагаются компьютеры для обработки фото и видео. Уже набрана школьная группа, которая занимается на базе общеобразовательных учреждений, а также молодёжная группа, которая занимается на базе нашего центра. Преподаватель Александр Дебриян имеет большой опыт работы в медиасфере, за месяц сумел ребятам поставить навыки фотографирования, работы в фоторедакторах, видеоредакторах, и уже сейчас у них есть своя группа во «ВКонтакте», где можно познакомиться с их работами. Сейчас ребята обучаются, но в дальнейшем мы надеемся, что эта медиастудия перерастет в более масштабный проект и начнет освещать абсолютно всё, что мы можем увидеть в социальной сфере, все добровольческие проекты, деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций», — прокомментировала Анастасия Орлова.

Как сообщало ИА REGNUM, В Иркутской области, благодаря национальному проекту «Образование», более четырех тысяч школьников 6−11 классов с 15 октября по 24 ноября 2022 года прошли профессиональные пробы в рамках проекта «Билет в будущее».