Керчь, Крым, 1 декабря, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Движение паромов на Керченской переправе временно приостановлено из-за непогоды, сообщается 1 декабря в пресс-службе крымского управления МЧС Российской Федерации.

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост

«По информации Керченского морского порта, в связи с ухудшением погодных условий (ветер 16 м/с, волнение моря) работа Керченской паромной переправы временно приостановлена», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что ранее переправу уже приостанавливали — со вторника до конца первой половины дня среды. Причиной приостановки движения паромов также стали неблагоприятные погодные условия.

Паромная переправа через Керченский пролив была запущена 8 октября после того, на Крымском мосту подорвали грузовой автомобиль, из-за чего перемещение любых грузовиков через пролив пока возможно только на паромах.

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