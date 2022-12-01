Севастополь, 1 декабря, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Арбитраж Севастополя 2 февраля 2023 года планирует начать рассмотрение спора по возвращению одной из севастопольских строительных компаний под контроль юрлица из Херсонской области. Истец — ООО «Торговый дом «Украина», который в 2015 году продал строительный актив в Севастополе, требует вернуть его на баланс, утверждая, что покупатель не выплатил стоимость доли. Это один из первых судебных исков с участием компаний из новых регионов, вошедших в состав РФ в сентябре 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

Ответчиком в деле, стартовавшем в конце ноября 2022 года, выступает московская компания «Алые паруса». С неё требуют взыскать долг по договору купли-продажи от 27 апреля 2015 года в размере 105,926 млн рублей, из которых более 96,57 млн рублей — основной долг, а оставшаяся часть — проценты. Помимо этого, с ответчика просят взыскать проценты из расчёта вплоть до фактического погашения долга и наложить взыскание на залог — 100% доли проданной строительной компании «Транс-Лизинг».

Истец также ходатайствовал в суде об отсрочке уплаты госпошлины, ссылаясь «на тяжёлое финансовое положение».

Сведений по ответчику из села Ольгино Херсонской области в ЕГРЮЛ пока нет, он зарегистрирован лишь в реестре Украины. Компания-ответчик создана в феврале 2014 года и принадлежит Лукерии Пашаевой. Она же является основным владельцем ещё двух строительных компаний в Севастополе — «Моссевстрой Альфа» и «Кэмск» (владелец небольшой доли — Юрий Шебатин). Одна из компаний была подрядчиком по госконтрактам на ремонт севастопольских больниц и поликлиник.

Компания, ставшая «яблоком раздора», — ООО «Транс-Лизинг» — создана 3 июня 2003 года, занимается строительством. На сегодня в арбитраже в адрес этой компании есть не до конца рассмотренный иск администрации Ялты «о сносе самовольно возведенного строения» — семиуровневого здания возле санатория «Узбекистан». В этом же споре участвует ООО «Торговый дом «Украина» и жилищно-строительный кооператив «Солнечногорье». Ранее ООО «Транс-Лизинг» упоминали в качестве застройщика многоквартирного дома около санатория «Узбекистан» в Ялте, который не был сдан в срок. По имеющимся данным, именно компании «Транс-Лизинг» ранее принадлежал участок земли в экономически выгодном для застройки месте, на котором сейчас и базируется объект из иска администрации Ялты. Актуальные сведения по собственнику предстоит выяснить в рамках спора. Заседание по делу назначено на 31 января 2023 года. В случае, если херсонская компания вернёт себе ООО «Транс-лизинг» и право собственности на участок последнего будет подтверждено, ТД «Украина» фактически получит под контроль и это имущество.

Напомним, 30 сентября 2022 года в Москве состоялось подписание документов о вхождении в состав России четырёх новых регионов, в том числе ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Документы были подписаны по итогам референдумов, прошедших в конце сентября на территории этих регионов.