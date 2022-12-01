Москва, 1 декабря, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Бессрочной стала в России программа социальной газификации, сообщили 1 декабря в пресс-службе правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM А у нас в квартире газ!

«По поручению президента правительство сделало бессрочной программу социальной газификации и распространило её на медицинские и образовательные организации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что важным объектам социального значения в газифицированных населённых пунктах страны теперь не нужно платить за проведение газопровода до границ земельных участков, на которых они расположены.

Также бесплатным для них становится само подключение зданий к газораспределительным сетям. Речь идёт о поликлиниках, больницах, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях, отделениях врачей общей практики. К этим же объектам относятся школы и детские сады.

Бессрочной становится программа, позволяющая бесплатно догазифицировать домовладения граждан. В результате больше людей бесплатно проведут газ к своим участкам, отмечает правительство.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре президент РФ Владимир Путин поручил продлить программу социальной газификации «за горизонт 2022 года».