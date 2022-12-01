Москва, 1 декабря, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Законопроект, упрощающий декларирование доходов и имущества региональных и муниципальных депутатов, осуществляющих свою деятельность без отрыва от основного места работы, внесли в Госдуму депутат Павел Крашенинников («Единая Россия») и сенатор Андрей Клишас, передает корреспондент ИА REGNUM 1 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Законопроектом предлагается предусмотреть, что депутаты, осуществляющие свои полномочия на непостоянной основе, подают декларации после избрания, а также если в течение отчетного года были совершены крупные сделки, превышающие общий доход депутата и его супруги (супруга) за три предшествующих года.

Если депутат не представил декларацию, он сообщает в порядке, установленном законом субъекта РФ о том, что такие сделки им не совершались.

«Достоверность такой информации также может быть проверена. Сейчас аналогичный порядок, предполагающий освобождение от ежегодного декларирования своих доходов, предусмотрен для депутатов сельских поселений», — отметил Крашенинников.

Законопроектом также предусматривается, что доступ к декларациям будет осуществляться в соответствии с федеральными законами, указами президента. На сайтах законодательных органов субъектов РФ и сайтах представительных органов муниципальных образований будет размещаться только обобщенная, статистическая информация о представлении депутатами соответствующих сведений и исполнении ими законодательства о противодействии коррупции, без указания персональных данных.

С 1 июня 2022 года депутаты региональных законодательных органов могут осуществлять свою деятельность как на постоянной основе, так и совмещая ее со своей основной работой. По такому же принципу свою деятельность осуществляют и муниципальные депутаты.

«Для многих региональных и муниципальных депутатов обязательное ежегодное декларирование сведений о доходах, расходах и имуществе себя и своей семьи (супругов и несовершеннолетних детей) создает трудности при сборе необходимых документов, из-за этого сильные кандидаты, например, бизнесмены, знающие о проблемах в своей отрасли «на земле» и способных принести пользу в их решении на депутатском посту, предпочитают не идти в законодательные органы», — отметил проблему Крашенинников.

Реализация закона в случае его принятия потребует дополнительных расходов, покрываемых за счет средств федерального бюджета.

Действующее законодательство, например, дает депутатам Госдумы месяц парламентариям на уточнение сведений о доходах и имущественного характера. Но сокрытие доходов и имущества в декларации стоят парламентариям мандата.

В марте 2022 года на фоне начала специальной военной операции глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков (СРЗП) поручил подготовить обращение в Администрацию президента с просьбой отказаться от публикации деклараций о доходах парламентариев и другой открытой информации. В ходе дискуссии парламентарии обратили внимание на то, что открытость информации, которая публикуется в обязательном порядке, является подарком для желающих ввести санкции.

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