1 декабря 2022 | Время чтения 3 мин

Несмотря на повышение тарифов на услуги ЖКХ с 1 декабря, отдельные категории граждан могут вообще не оплачивать коммуналку.

ИА REGNUM, , 11:40 — REGNUM С 1 декабря 2022 года в России увеличены тарифы на коммунальные услуги. Решение обосновали необходимостью обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране.

Оплата услуг ЖКХ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Согласно постановлению правительства, предельный уровень индексации цен на газ, электроэнергию, снабжение водой и теплом должен составить не более 9%, однако в ряде территорий индексация окажется выше. Властям регионов разрешено менять тарифы на свое усмотрение: повышение может быть на 50% выше принятой на федеральном уровне средней величины.

Этим обстоятельством обеспокоен глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР). По его словам, в нынешней экономической ситуации новая тарификация фактически обнуляет большинство социальных инициатив по облегчению финансового бремени граждан.

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов Mir official

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Увеличение тарифов на услуги ЖКХ, проезд по платным дорогам, парковочные места, индексация стоимости проезда на МЦД в зависимости от зон — на этом список повышений цен не заканчивается, заявлял в конце ноября 2022 года председатель Национального антикоррупционного комитета СПЧ Кирилл Кабанов.

«Мы в СПЧ уже обращали внимание правительства, что на фоне СВО, а также понижения доходов граждан и роста цен даже минимальные повышения тарифов воспринимаются россиянами негативно и серьезно сказываются на уровне их жизни. Тем самым создаются предпосылки для формирования системного недовольства и ещё более явного расслоения общества, что, естественно, совершенно не нужно, особенно в сегодняшней ситуации», — подчеркнул правозащитник в своем телеграм-канале. По словам Кабанова, «пошарить по карманам граждан» вместо того, чтобы озаботиться проверкой крупных бюджетных проектов и трат, — это неправильный подход, особенно сегодня.

Председатель Национального антикоррупционного комитета СПЧ Кирилл Кабанов President-sovet.ru

Повышение тарифов на услуги ЖКХ призвано выровнять ситуацию в отрасли, оказавшейся в непростых условиях. Однако ряд экспертов считают, что нужны дополнительные решения на уровне федерального центра и регионов.

Кандидат экономических наук, эксперт в сфере теплогазоснабжения Сергей Таран высказал мнение, что ни одна компания сегодня не в силах полностью «тянуть» расходы по содержанию инфраструктуры, оставшейся в наследство от СССР, — считая в совокупности генерирующие станции и сети. По мнению эксперта, необходимое условие — кооперация.

Теплоснабжение остается больным вопросом для жителей Дальнего Востока. Для таких регионов, как Якутия, Бурятия, Забайкалье, Чукотка, Камчатка, где отопление включают в сентябре, а отключают в июне, всё, что связано с этой областью энергоснабжения, — буквально вопрос выживания. И без государственных субсидий тут не обойтись, пишет авторитетный телеграм-канал «Недальний Восток».

Отопительный сезон Официальный сайт Камчатского края

По подсчетам правительства, в среднем «платежка» вырастет на 324 рубля в месяц. Между тем многие граждане России имеют право на серьезные льготы в сфере ЖКХ — часть категорий имеет скидку, а часть может вообще не оплачивать коммуналку. Речь идет о льготе, установленной ст. 5 закона РФ № 4301-1 от 15.01.1993 года «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы». От оплаты услуг ЖКХ освобождены: Герои СССР, РФ и полные кавалеры ордена Славы, а также проживающие с ними члены их семей. Независимо от даты смерти (или гибели) Героя или кавалера ордена Славы от оплаты услуг ЖКХ пожизненно освобождаются вдова (вдовец) и родители.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 декабря текущего года в России проиндексированы тарифы на газ, электроэнергию, воду и тепло. Отныне цены на услуги ЖКХ не будут повышаться до 1 июля 2024 года. Рост тарифов не должен превышать 9%. В Минэкономразвития РФ ранее объяснили, что данное решение вызвано необходимостью обновления теплотрасс, водопроводов и другой инфраструктуры ЖКХ по всей стране.

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