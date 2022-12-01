Global Times: ВС России и Китая не допустят повторения в АТР кризиса как на Украине

Пекин, , 10:31 — REGNUM Воспроизвести кризис на Украине в зоне Азиатско-Тихоокеанского региона не позволят Вооружённые силы (ВС) России и Китая, которые будут развивать своё сотрудничество, способствуя миру в регионе. Об этом 1 декабря сообщает китайская газета Global Times со ссылкой на военных экспертов КНР.

Флаги России и Китая Government ZA

Как указал один из китайских экспертов, в дальнейшем ожидается, что Россия и Китай продолжат укреплять своё военное сотрудничество, и обе страны не направлены при этом против какого-либо другого государства либо третьей стороны.

«Они (РФ и КНР) будут способствовать миру и стабильности в регионе и во всём мире в условиях неопределенности, когда США пытаются воспроизвести украинский кризис в Азиатско-Тихоокеанском регионе с такими острыми темами, как тайваньский вопрос, проблема Южно-Китайского моря и проблема Корейского полуострова», — сказал он.

Кроме того, в публикации уточняется, что обмен визитами военных самолётов двух стран на российские и китайские аэродром, а также увеличение частоты совместных патрулей с одного до двух раз в год говорит об дальнейшем увеличении военного сотрудничества на высоком уровне и росте взаимного доверия между Россией и Китаем.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября президент России Владимир Путин направил в адрес председателя Китая Си Цзиньпина телеграмму с соболезнованиями по случаю смерти экс-председателя КНР Цзян Цзэминя.