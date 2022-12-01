Магаданская область, 4 февраля, 2004, 12:21 — ИА Регнум. Магаданский авиаремонтный завод закончил 2003 год с прибылью. В наступившем году предприятие планирует сработать не хуже. Услуги по ремонту вертолетов пользуются постоянным спросом, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Клиенты Магаданского авиаремонтного - авиаторы всего Северо-Востока России. Здесь практикуют разные формы работы с клиентами. Вертолет можно отдать в руки мастеров, пригнав его на завод, а можно вызвать бригаду специалистов в подразделение, где эксплуатируют машину, и произвести ремонт на месте.