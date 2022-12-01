При обстрелах ВФУ на территории ДНР погиб мирный житель
За сутки на территории ДНР погиб человек и трое получили ранения
Донецк,
1 декабря 2022, 10:30 — REGNUM Мирный житель погиб в Донецкой Народной Республике (ДНР) при обстреле со стороны ВСУ за минувшие сутки, сообщает пресс-служба штаба территориальной обороны ДНР.
ДНР
Иван Шилов © ИА REGNUM
«За минувшие сутки, с 08:00 30 ноября до 08:00 1 декабря, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погиб 1 человек и еще 3 мирных жителя получили ранения», — сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Камчатка направила в четыре школы подшефных Светлодарска и Мироновского в Донецкой Народной Республике компьютерную технику.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий Украины, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.