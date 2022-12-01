Донецк, 1 декабря, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Мирный житель погиб в Донецкой Народной Республике (ДНР) при обстреле со стороны ВСУ за минувшие сутки, сообщает пресс-служба штаба территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«За минувшие сутки, с 08:00 30 ноября до 08:00 1 декабря, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погиб 1 человек и еще 3 мирных жителя получили ранения», — сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Камчатка направила в четыре школы подшефных Светлодарска и Мироновского в Донецкой Народной Республике компьютерную технику.

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