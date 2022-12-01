Благовещенск, , 10:27 — REGNUM В Приамурье жители ЗАТО Циолковский собирают подписи под петицией с требованием отправить в отставку главу города Виталия Брижатого. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал депутат Бурейского муниципального округа Александр Быковский.

Отставка

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Население не довольно работой главы. Последней каплей стал скандал с участием Брижатого, который сел за руль служебного автомобиля в нетрезвом состоянии.

«Мы хотим придать историю большей огласке! В 2019-м за мошенничество на шесть лет посадили Николая Кохно, летом этого года такой же срок дали Сергею Левицкому за превышение должностных полномочий. Мы хотим честных выборов и честного главу! Нам не нравятся взяточники и обманщики!» — говорится в петиции.

По информации Александра Быковского, уже собрано более 300 подписей за отставку главы ЗАТО Циолковский.

«Для ЗАТО, где 8 тыс. населения это много. И ещё подписи собираются. Я думаю несколько тысяч человек подпишутся под требованием отправить главу в отставку», — прокомментировал Быковский.

Как сообщало ИА REGNUM, глава администрации ЗАТО Циолковского Виталий Брижатый был задержан 18 ноября в Благовещенске во время управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом рассказал 21 ноября депутат Бурейского муниципального округа Александр Быковский.