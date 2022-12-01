Донецк, 1 декабря, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины обстреляли город Иловайск, расположенный в Донецкой Народной Республике. Об этом 1 декабря сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военным преступлениями Украины (СЦКК).

pentagon.mil РСЗО HIMARS

Указывается, что в 02:15 мск по направлению н. п. Мемрик — н. п. Иловайск было выпущено 2 ракеты из реактивной системы залпового огня M142 HIMARS калибра 227 мм.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате 1290 обстрелов со стороны киевских боевиков в Луганской Народной Республике за период с 17 февраля 2022 года погиб 131 человек.