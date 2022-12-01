Вертолёт Ми-8 совершил вынужденную посадку в Омской области
Вертолёт Ми-8 из-за отказа двигателя совершил вынужденную посадку в Омской области
Омск,
1 декабря 2022, 10:22 — REGNUM В Тарском районе Омской области из-за отказа одного из двигателей произвёл вынужденное приземление вертолёт Ми-8 с вахтовиками на борту. Об этом 1 декабря рассказал представитель экстренных служб.
Вертолет Ми-8
Максим Цуканов © ИА REGNUM
«В районе деревни Киксы из-за отказа одного из двигателей аварийно приземлился вертолёт Ми-8», — приводит его слова РИА Новости.
Также представитель экстренных служб указал, что винтокрылая машина перевозила вахтовиков. При этом уточняется, что, по предварительным данным, в результате произошедшего никто не пострадал.
Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября стало известно, что два человека пострадали в округе Монтгомери американского штата Мэриленд из-за того, что легкомоторный частный самолет врезался в опору линии электропередачи высокого напряжения.
История вопроса
Авиапроисшествие — это происшествие с участием летательного аппарата, которое привело к гибели либо серьёзным травмам людей, а также существенному повреждению либо утрате воздушного судна. В приложении 13 к Конвенции о международной гражданской авиации к авиационным происшествиям не относят, если гибель или травму получает безбилетный пассажир, скрывающийся вне зон для пассажиров и экипажа; если телесные повреждения получены в результате естественных причин, нанесены самому себе либо другими лицами.
По статистике половина всех авиапроисшествий происходит по вине экипажа. Еще 22% относятся к отказам техники, к погодным условиям — 12%, к терроризму — 9%. Ещё 7% происшествий происходит по причине ошибок наземного персонала — авиадиспетчеров и авиатехников. Наиболее опасными моментами полета остаются посадка и взлёт самолета.