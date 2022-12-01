Вертолёт Ми-8 из-за отказа двигателя совершил вынужденную посадку в Омской области

Омск, , 10:22 — REGNUM В Тарском районе Омской области из-за отказа одного из двигателей произвёл вынужденное приземление вертолёт Ми-8 с вахтовиками на борту. Об этом 1 декабря рассказал представитель экстренных служб.

Вертолет Ми-8 Максим Цуканов © ИА REGNUM

«В районе деревни Киксы из-за отказа одного из двигателей аварийно приземлился вертолёт Ми-8», — приводит его слова РИА Новости.

Также представитель экстренных служб указал, что винтокрылая машина перевозила вахтовиков. При этом уточняется, что, по предварительным данным, в результате произошедшего никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября стало известно, что два человека пострадали в округе Монтгомери американского штата Мэриленд из-за того, что легкомоторный частный самолет врезался в опору линии электропередачи высокого напряжения.