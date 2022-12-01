Санкт-Петербург, 1 декабря, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Петербургским предпринимателям, призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации, а также бизнесменам-добровольцам, отправившимся в зону проведения СВО, власти Петербурга предоставят отсрочку с дальнейшей рассрочкой платежей за аренду городского имущества на период прохождения службы.

Иван Шилов ИА REGNUM Бизнесмены

Под эту льготу подпадут индивидуальные предприниматели и самозанятые, а также бизнесмены, одновременно являющиеся руководителем и учредителем предприятия в одном лице, сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Валерий Москаленко.

Он уточнил, что речь идет об аренде городского имущества по договорам, заключенным с Комитетом имущественных отношений (КИО), а также государственными унитарными предприятиями и бюджетными учреждениями Петербурга. При этом размер платежа не должен превышать 50% от размера арендной платы за платежный период.

По возвращении со службы предприниматели смогут вносить плату по аренде имущества за период службы равными платежами не чаще одного раза в месяц или квартал, в зависимости от платежного периода, который прописан в договоре.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, мобилизованные предприниматели Петербурга получат отсрочку по погашению задолженности за коммунальные услуги. Также введут мораторий на расторжение договоров аренды госимущества, которые были заключены мобилизованными предпринимателями с КИО и другими государственными учреждениями и предприятиями.