Росэнергоатом: среди сотрудников Запорожской АЭС выявлены наводчики ВСУ

Москва, , 10:16 — REGNUM Среди сотрудников Запорожской атомной электростанции, у которых заблокированы пропуска, были корректировщики киевских боевиков. Об этом 1 декабря в эфире Первого канала сообщил советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.

ВСУ U.S. Army Images

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Он подчеркнул, что пропуска были заблокированы у тех работников, кто решил не подписывать контракт с новым работодателем в лице АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС». При этом, по словам советника гендиректора, таких совсем немного.

«Что касается заблокированных ― их единицы. Кстати, среди них и те, кто осуществлял наводки под удары украинской артиллерии», ― отметил Карчаа.

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Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября в руководстве Запорожской атомной электростанции произошли кадровые изменения. Новым директором АЭС и первым заместителем генерального директора акционерного общества «Эксплуатирующая организация Запорожской атомной станции» был назначен бывший главный инженер Запорожской АЭС Юрий Черничук. При этом весь управленческий состав, включая главного инженера, его заместителей и все узловые должности, сегодня на станции занимают представители прежнего коллектива.

Отмечается, что предыдущий директор станции Игорь Мурашов был уличён в сотрудничестве с СБУ и выдворен на Украину. По словам бывшего мэра Энергодара Александра Волги, он был координатором террористической деятельности на станции и в самом городе.