Наводчики ВСУ выявлены среди сотрудников Запорожской АЭС
Росэнергоатом: среди сотрудников Запорожской АЭС выявлены наводчики ВСУ
Москва, 1 декабря, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Среди сотрудников Запорожской атомной электростанции, у которых заблокированы пропуска, были корректировщики киевских боевиков. Об этом 1 декабря в эфире Первого канала сообщил советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.
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Он подчеркнул, что пропуска были заблокированы у тех работников, кто решил не подписывать контракт с новым работодателем в лице АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС». При этом, по словам советника гендиректора, таких совсем немного.
«Что касается заблокированных ― их единицы. Кстати, среди них и те, кто осуществлял наводки под удары украинской артиллерии», ― отметил Карчаа.
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Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября в руководстве Запорожской атомной электростанции произошли кадровые изменения. Новым директором АЭС и первым заместителем генерального директора акционерного общества «Эксплуатирующая организация Запорожской атомной станции» был назначен бывший главный инженер Запорожской АЭС Юрий Черничук. При этом весь управленческий состав, включая главного инженера, его заместителей и все узловые должности, сегодня на станции занимают представители прежнего коллектива.
Отмечается, что предыдущий директор станции Игорь Мурашов был уличён в сотрудничестве с СБУ и выдворен на Украину. По словам бывшего мэра Энергодара Александра Волги, он был координатором террористической деятельности на станции и в самом городе.