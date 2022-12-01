Глава комитета Госдумы заявил о создании базы дропперов

Москва, , 10:10 — REGNUM Банки могут получить возможность блокировать переводы лицам, внесенным в реестр соучастников мошенников — дропперов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 декабря, об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП) на VIII Банковской юридической конференции.

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«Учитывая, что Центральный банк сейчас формирует базу данных о тех лицах, которые являются соучастниками несанкционированных списаний, то есть когда они предоставляют свои счета для прогонки списанных незаконно денег, то хотим предоставить возможность кредитным организациям чтобы они блокировали перевод денег в случае если деньги должны переводиться на счета тех лиц, которые находятся в реестре Центрального банка», — сказал парламентарий.

Ранее Госдума приняла закон о совместной борьбе Центробанка России и МВД по борьбе с дропперами. Регулятор будет передавать необходимые сведения на основании полученных от правоохранителей данных о совершенных противоправных действиях. ЦБ РФ и министерство определят порядок информационного обмена, форму и перечень предоставляемых сведений в соглашении.

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